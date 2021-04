ULTIM’ORA – Agnelli: “La Super League non può andare avanti, non proseguirà!”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha confermato ai microfoni della Reuters ciò che ormai sembrava davvero inevitabile, smentendo le sue stesse parole rilasciate nell’intervista a La Repubblica: “La Super League non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà. Resto convinto della bellezza del progetto, avremmo creato la miglior competizione nel mondo, ma oggettivamente non si può creare una Superlega da sole sei squadre“.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI