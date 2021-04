Caos Superlega, Gattuso ristabilisce l’ordine nel gruppo squadra: “Testa alla Lazio”

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma su quanto il gruppo squadra del Napoli sia mentalmente scosso dalla creazione di una nuova competizione internazionale come la Superlega. La telenovela però è solo cominciata e rischia di sortire sviluppi e risvolti non del tutto calmi.

Le acque infatti vengono smosse ogni ora e per questo Ringhio ha ordinato ai suoi di pensare solo alla prossima sfida. “Testa alla Lazio!” avrebbe tuonato al gruppo squadra prima della seduta d’allenamento a Castel Volturno. La sfida al Maradona contro i biancocelesti è infatti il crocevia della stagione e serve conquistare i tre punti per rilanciarsi nello sprint per il quarto posto.

Per la sfida, Gattuso ritroverà Lozano, ma non recupererà Ospina e perde per squalifica anche Demme. In ascesa invece le quotazioni di Mertens: il folletto belga ha un feeling speciale con la porta contro le squadre della capitale e ha superato nei ballottaggi Osimhen che dovrebbe tirare un po’ il fiato.