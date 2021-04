Verso Napoli-Lazio, Gattuso cambia: dentro Mertens, Lozano, Hysaj e Bakayoko dal 1′

Rispetto alla gara contro l’Inter, stano a quanto riportato da TuttoSport, vedremo un Napoli differente: tornerà Mertens infatti al centro dell’attacco con Osimhen che così tirerebbe un po’ il fiato dopo gli oltre 70 minuti contro i nerazzurri domenica sera. Chance e quotazioni in rialzo anche per Lozano.

Il messicano, squalificato contro l’Inter, ci sarà per affrontare la Lazio già dal primo minuto; così come dal fischio d’inizio si rivedrà Bakayoko per sostituire Diego Demme, assente per squalifica. Ballottaggio sulla sinistra in difesa con Hysaj e Mario Rui a contendersi un posto da titolare.

Niente da fare invece per Ospina che continuerà le terapie per tornare al meglio. Cambi obbligati per mister Gattuso perché dopo la Lazio c’è il Torino di Davide Nicola in netta ripresa e non si rischierà di arrivare impreparati a quella sfida.