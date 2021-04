UEFA pronta ad annullare i contratti ai giocatori dei club della Superlega

L’edizione odierna di Tuttosport, riporta la spiegazione dell’avvocato di diritto sportivo, Luca Tettamanti, in seguito all’accaduto della nascita della Superlega e cosa potrebbe accadere con i contratti dei rispettivi calciatori.

Il legale spiega che i contratti attuali sono stati negoziati per le competizioni nazionali FIGC ed internazionali di FIFA e UEFA. Sarà necessaria quindi una riformulazione dei contratti perché muterà il quadro generale: anche perché UEFA, Federazioni e Leghe potrebbero accordarsi per risolvere i contratti dei calciatori dei club aderenti al progetto e le società rimaste fuori dalla Superleague potrebbero assicurarseli a parametro zero.