Superlega, l’ad Carnevali: “Si rischia di distruggere la Serie A, chiediamo più chiarezza alle società coinvolte”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto sulle frequenze di

“Radio Anch’io Sport” in onda su Radio Rai, il dirigente nero verde ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’annuncio della nascita della Superleague. Ecco quanto evidenziato:

“Era un po’ che si covava questa idea, adesso stiamo cercando di capire come potrebbe svilupparsi e oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per Super Lega. Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono. Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato. Cerchiamo di capire ma si prospetta qualcosa di non piacevole”.

“Ora si spiega perché in Lega c’è conflittualità su tutto. Si è discusso per tanto tempo sui fondi di investimenti, sui diritti tv. L’altro giorno addirittura 7 società hanno presentato una mozione di sfiducia per il presidente Dal Pino. Ora tutto ciò può avere una spiegazione, non stiamo facendo nulla di buono, stiamo attraversando un momento molto difficile e l’aver perso tanto tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ci fa capire che stava nascendo un altro progetto. Siamo stati presi in giro perché è mancata la chiarezza. Credo che da parte di chi comanda le società che hanno aderito alla Superlega debba esserci più onestà”.