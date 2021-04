Superlega, rischio esclusione dai campionati e multa di 60 miliardi

La nascita della Superlega sta facendo discutere il mondo del calcio. Dodici club fondatori (tra cui Juventus, Milan ed Inter) hanno dato vita ad una nuova competizione che prescinde dalla UEFA e dalla FIFA. A tal proposito, però, i maggiori organi calcistici mondiali corrono ai ripari.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i club ed anche i rispettivi calciatori che parteciperebbero alla Superlega rischiano grosso. Innanzitutto le squadre sarebbero bandite dai campionati nazionali. Inoltre, i calciatori potrebbero non far più parte delle proprie rappresentative nazionali. Si corre quindi il rischio di vedere un Europeo senza Pogba, Ramos e Cristiano Ronaldo.

Infine, last but not least, c’è la possibilità di denunciare i club in tribunale. Il quotidiano parla di una possibile richiesta di risarcimento da 60 miliardi di euro. Staremo a vedere l’evolversi della situazione.