SSC Napoli, report allenamento: lavoro di scarico per l’undici titolare contro l’Inter, terapie e lavoro in palestra per Ospina

Dopo la gara contro l‘Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma allo Stadio Maradona giovedì 22 aprile alle ore 20.45 per la 32esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l‘Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di torello e passing drill. Successivamente esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ospina ha fatto terapie e lavoro in palestra.

Fonte: SSC Napoli