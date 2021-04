De Maggio: “De Laurentiis spingeva per la Super League, mi risulta ci fossero più posti per le italiane”

Valter De Maggio, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato l’esclusione del Napoli dalle dodici squadre della Super League. Ecco quanto evidenziato:

“Aurelio De Laurentiis era stato uno dei promotori insieme a Juventus, Milan e Inter. Ma proprio il Napoli ne è rimasto fuori. Da quello che mi risulta qualche posto in più per le italiane c’era. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Le cose sono inevitabilmente cambiate e i partenopei non sono tra i dodici club fondatori”.