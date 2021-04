Gasperini: “Vittoria che ci dà orgoglio e forza, ma il traguardo è ancora lontano”

Al termine della sfida tra Atalanta e Juventus, finita 1-0 per la Dea con gol di Malinovskyi, Giampiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“È una partita che conta, significa che possiamo battere la Juventus. Devo fare i complimenti a questi ragazzi meravigliosi, questa vittoria ci dà orgoglio e forza. I cinque cambi hanno amplificato la possibilità di cambiare la partita in corsa, poi nei minuti finali prevalgono gli episodi che risultano decisivi. Champions? È ancora molto presto, ma questi tre punti contro la Juventus ci danno ulteriore spinta. Il traguardo è lontano, ma siamo sulla giusta strada”.

“La Juve ha grandi attaccanti, siamo stati bravi a difendere con ordine e compattezza, con il Real Madrid abbiamo difeso in dieci uomini per 75′: abbiamo una buona fase difensiva. Difesa a 3 0 4? È frutto di un’evoluzione, di una costante crescita che ci permette di avere a disposizione diverse alternative. Avevamo già provato lo scorso anno a cambiare modulo, quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà in alcune gare e ci siamo adattati anche in base ai giocatori a disposizione”.