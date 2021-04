Damascelli scrive su Il Giornale: “Per l’Inter solo una gita sul Golfo, guarda la folla dall’alto al basso”

Per molti è un big match, per qualcun altro no. Per le due squadre, Napoli e Inter, significa un balzo netto verso i propri obiettivi. I nerazzurri, con un successo, darebbero l’ultima, definitiva, spallata al campionato, prima di vivere gli impegni successivi come passeggiate.

Per il Napoli, invece, significherebbe guadagnare punti ad una tra Atalanta e Juventus (se non ad entrambe) e rilanciarsi ulteriormente in zona Champions. Per Tony Damascelli, editorialista de Il Giornale, è poco più che una gita per Conte e i suoi. Sulle colonne del quotidiano scrive che la partita, per i nerazzurri, è assimilabile ad una “gita turistica sul golfo di Napoli (per l’Inter) che, tronfia di punti in classifica, osserva dall’alto in basso la folla alle sue spalle“