Chiariello: “Il Napoli ha dimostrato di valere il vertice, ma purtroppo è accaduto ciò che temevo”

A Canale 21 nel corso della trasmissione “Campania Sport” è intervenuto il noto giornalista Umberto Chiariello che ha commentato la partita da poco terminata tra Napoli e Inter terminata con il risultato di 1-1. Ecco quanto evidenziato:

“Purtroppo è accaduto ciò che temevo, il Napoli deve fare la corsa testa a testa con la Juventus per un posto nella prossima Champions League. Perché si sa quando si corre testa a testa con la Juventus difficilmente si riesce a sopravanzarla. Ma questo è un anno molto particolare, la Juventus non è la squadra degli scorsi anni, può accadere di tutto. Anche la Lazio ora è pienamente in corsa per la Champions, e c’è da dire che se la Lazio vincesse, la famigerata partita da recuperare, col Torino si troverebbe ad un punto sopra di noi”.

Per il Napoli, considerando quello che è accaduto sugli altri campi, è stata la giornata peggiore possibile. L’Atalanta ha battuto la Juventus, il Milan e la Lazio hanno vinto. C’è da dire però che gli azzurri hanno tenuto botta nei momenti difficili della partita contro la capolista, hanno fatto complessivamente bene. Il Napoli con la partita di stasera ha dimostrato di valere il vertice della classifica, anzi i rimpianti salgono sempre di più. Vedendo il Napoli da marzo in poi, grazie al rientro degli infortunati ed a Gattuso che ha trovato la giusta quadra della formazione scegliendo un centrocampo con Demme, Fabian e Zielinski, ha certamente dato un senso diverso alla squadra”.