Dubbio Zielinski: contro l’Inter in campo solo se non ci saranno peggioramenti

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Piotr Zielinski risulterebbe essere ancora in dubbio per la sfida contro l’Inter. Il centrocampista, contro la Sampdoria, aveva accusato un fastidio muscolare che si è trascinato dietro per tutta la settimana.

Nelle sedute d’allenamento svolte, il polacco non ha svolto una parte di tutti gli allenamenti per non rischiare un blocco ulteriore e non accusare fastidi; sarà del match solo se non ci saranno peggioramenti. Nel caso in cui non dovesse farcela, è pronto al suo posto Dries Mertens dal primo minuto, da sottopunta nel 4-2-3-1 alle spalle di Victor Osimhen.