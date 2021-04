Problema al flessore, la Juventus perde Cristiano Ronaldo per infortunio

La Juventus perde Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo salterà la sfida con l’Atalanta. Il portoghese ha riscontrato un problema al flessore. A partire titolare a questo punto sarà Paulo Dybala che affiancherà Morata nel tandem d’attacco.

Ad annunciarlo Pirlo in conferenza stampa: “Cristiano non sarà della partita e Dybala giocherà dall’inizio. I flessori erano carichi, ha fatto un lavoro un po’ personalizzato, ma non riusciva a spingere come voleva. Dopo le tante partite, è stato un po’ condizionato. Non ha recuperato ed era troppo rischioso portarlo doman