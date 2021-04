Mughini difende Ronaldo: “Criticarlo è imbecillità, nessuno deve dargli fastidio”

Cristiano Ronaldo è stato il trascinatore della Juventus negli ultimi tre anni, tuttavia il campione portoghese è finito nel mirino della critica a causa del suo presunto egoismo. Giampiero Mughini, noto giornalista di fede bianconera, ha rilasciato un’intervista a Radio Deejay in cui ha detto la sua sull’argomento:

Cristiano Ronaldo negli ultimi anni non è cambiato perché il suo mestiere è quello di segnare. Non è un calciatore che gioca come parte di un insieme ma deve essere il migliore della squadra in cui milita. Vuole sempre puntare la porta e lo fa, ma questo significa che in quella zona di campo nessuno deve dargli fastidio. I numeri di questa stagione gli danno ragione e rimproverarlo per questo è un’imbecillità