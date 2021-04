La maglia del Napoli già vista nel film “La paranza dei bambini”? No, quel pappagallo ha un significato preciso

Marcelo Burlon e il Napoli, un connubio che fa già parlare ormai da giorni. Prima delle immagini trapelate un po’ per caso, poi la realtà, la campagna che ha mandato in tilt il sito del Napoli. Mille maglie da gioco, tre mila i capi totali tra maglie da passeggio, tute, palloni e cappelli. In tutta Italia si parla di Napoli grazie al nome di Marcelo Burlon, stilista arrivato dalla Patagonia che con il suo brand, County of Milan, ha creato un impero.

MARCELO BURLON, HEALTHY COLOR CON PETAGNA E SFERA EBBASTA

Nel Napoli Burlon ha messo già le sue radici e non soltanto con la collaborazione County of Milan x Kappa x SSC Napoli, ma anche per l’amicizia radicata con Andrea Petagna. Un rapporto che si è tradotto in business quando lo stilista, l’attaccante azzurro e il trapper Sfera Ebbasta hanno messo su una catena di ristoranti, Healthy Color. A breve sono previste due sedi a Napoli, una a Corso Umberto I e l’altra al Vomero.

La collaborazione con il Napoli ha avuto un grandissimo risalto e ha fatto discutere. In una scena del film La Paranza dei bambini, com’è stato fatto notare in queste ore sui social, è presente una maglia che ricorda in tutto e per tutto quella che il Napoli indosserà con l’Inter. Si tratta della scena finale, quando – evitando spoiler – Nicola incontra gli amici pronto per un raid di vendetta.

La figura che spicca in primo piano è quella del pappagallo. Non è una figura legata alla tradizione del calcio a Napoli, ma ha un motivo preciso. Non solo: non è un rifacimento, la maglia del Napoli, né un plagio. C’è un motivo dietro il ritorno di questa figura animalesca.

IL PAPPAGALLO E I SIMBOLI DELLA PATAGONIA

Il pappagallo, un conuro della Patagonia, ha una presenza ricorrente nelle collezioni di Marcelo Burlon e viene presentato in tutte le salse e in tutti i colori. Tutti i richiami animaleschi presenti nelle linee di Burlon sono infatti richiami alla Patagonia nel suo lato selvaggio ed esotico.

Lupi e simboli che risveglino l’essenza primordiale della natura nell’uomo. Da quella regione, infatti, parte la storia di Marcelo, operaio, pr, poi deejay. Soltanto in un secondo momento la scelta della moda, con l’aiuto dello stilista Giorgio Di Salvo. “Parto per la Patagonia, mi immergo nei racconti dei vecchi, mi rifugio nei musei“, dichiarò in una intervista al Corriere della Sera. Nessun discostamento dalla tradizione partenopea, ma più che altro una fusione dell’Argentina più primordiale nella realtà napoletana.