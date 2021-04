Cassano e Vieri in contrasto su Napoli-Inter, il pronostico fa discutere: “Ti dico come finisce”

Christian Vieri e Antonio Cassano giocano – si fa per dire – Napoli-Inter. Il big match del Maradona ha visto dividersi nei pronostici i due ex nerazzurri. In diretta su Twitch per il consueto appuntamento con la Bobo Tv, Antonio Cassano ha puntato sul Napoli, in grado di battere l’Inter: “Il Napoli batterà l’Inter”, ha detto.

La frase non ha trovato d’accordo Vieri, che invece crede nei nerazzurri: “Ti dico il risultato esatto di Napoli-Inter, che finirà 1-2.. Mentre Atalanta-Juventus vedrà la vittoria della squadra di Gasp”.