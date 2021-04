Fabio Cannavaro: “Napoli sarebbe il massimo ma non c’è nulla di concreto”. C’è l’interesse di un altro club di A

Al Corriere della Sera, Fabio Cannavaro, ha parlato dei possibili scenari riguardanti Napoli ed il suo futuro. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi, ma no, non c’è niente di concreto. E il Napoli ha già un buonissimo allenatore, anzi, spero Rino resti a lungo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del Napoli, sono andato via giovanissimo, e non per mia scelta. Guidare in futuro la squadra della mia città sarebbe il massimo. Ma per il momento faccio il mio percorso. Qui in Cina ho ancora due anni di contratto“.

Su di lui, intanto, c’è anche l’interesse di un altro club campano: il Benevento. Le streghe mettono già in conto la possibilità di poter perdere il loro attuale mister, Filippo Inzaghi e si comincia a sondare il terreno per il sostituto.