Inter, Bastoni: “La parola scudetto è ancora vietata. Napoli? Sono in lotta ma noi abbiamo ambizioni molto alte”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ma la parola scudetto è ancora vietata, Conte ci ripete di restare concentrati come abbiamo sempre fatto. Il nostro è un bel percorso, lo testimoniano le 11 vittorie di fila, ci stiamo avvicinando ma fino alla matematica certezza noi lotteremo in ogni partita.

Napoli? Loro sono in lotta per un posto in Champions League, noi abbiamo ambizioni molto alte: sarà una bella partita”.