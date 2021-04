Del Genio: “Mazzoleni al VAR designazione inopportuna: il Napoli doveva farsi sentire”

Paolo Del Genio, giornalista ed esperto di tattica, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per parlare della partita tra Napoli ed Inter. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Il Napoli all’andata non li fece proprio tirare in porta, vinsero infatti soltanto grazie ad un rigore di Lukaku. Il Napoli seppe fermarli nel loro stadio. Ma a dire il vero trovo inopportuna la designazione di Paolo Silvio Mazzoleni al VAR per la partita di domenica prossima“.

Del Genio, ha inoltre aggiunto: “Quando ha arbitrato il Napoli è successo sempre qualcosa di particolare. Va detto, però, che quando se ne parla prima poi dopo non succede niente. Per me il Napoli doveva farsi sentire. L’intervista di Rizzoli? A dire il vero io l’ho trovata del tutto provocatoria, ma lasciamo stare. Koulibaly? Visto che lui è un destro, lo vedrei bene in difesa con la suo fianco un mancino. Sarei curioso di vederlo giocare in questa nuova veste in retroguardia. Tra l’altro ha tutte le qualità per farlo con ottimi risultati”.