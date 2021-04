Gattuso confida in Politano: ha voglia di rivincita su Conte

L’edizione odierna di Repubblica pone in primo piano la sfida tra Napoli ed Inter che andrà in scena al San Paolo domenica. Come si legge sul quotidiano, le due indisponibilità di Ospina e Lozano danno due scelte obbligate a Gattuso: Meret e Politano.

Se il portiere friulano ha l’ennesima occasione per dimostrarsi all’altezza della piazza partenopea, Politano ha un conto aperto con mister Conte. Come si legge su Repubblica, infatti, Politano ha voglia di dimostrare al suo ex allenatore di essersi sbagliato sul suo conto.