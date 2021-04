Nessuna sorpresa in casa Napoli. Sebbene si fosse temuto per Insigne, Di Lorenzo e Meret, non è mai stata riscontrata una loro positività nel focolaio registrato in nazionale. E ancora una volta i tamponi del gruppo squadra sono risultati negativi, come comunicato dalla società tramite tweet.

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.