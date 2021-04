Juric accostato al Napoli, lui glissa: “Non ho parlato con il club, anche se siamo salvi da un po'”

Ivan Juric è stato accostato a più riprese al Napoli, ma non solo. Sono tanti i club che il tecnico del Verona ha stregato e che pensano di ripartire proprio da lui. Juric, però, non ha ancora sciolto le riserve. In conferenza stampa, ancora una volta, glissa su dove allenerà il prossimo anno:

“Non abbiamo parlato di futuro, non so quali siano le idee del club. Si può stare anche fermi, questa stagione è stata impegnativa per me e il mio staff. Si migliora quando ci si scontra, quando sei sereno non migliori. Bisogna andare avanti, non abbiamo ancora affrontato l’argomento con la società, anche se siamo salvi da un po‘”.