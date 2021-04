Acciacchi muscolari per Zielinski dopo la sfida con la Samp, è in dubbio per l’Inter: oggi test atletici

Secondo quanto informa il quotidiano La Repubblica, durante il match vinto la scorsa domenica in casa della Sampdoria per 0-2, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski sembra essere uscito dal campo con degli acciacchi, che hanno quantomeno messo in discussione la sua presenza contro l’Inter per la trentunesima giornata. Il Napoli oggi effettuerà dei test per stabilire la condizione atletica del polacco: lo staff partenopeo farà di tutto per non perdere il trequartista in un match così cruciale, dove mancherà già Hirving Lozano per squalifica.

