Zaccagni blindato dal Napoli per l’estate ma lui aspetta ancora un rilancio del Milan

5 gol e 7 assist in 29 presenze con la maglia dell’Hellas Verona, convocazione in Nazionale maggiore e l’interesse di diversi top club italiani. Mattia Zaccagni ha attirato a sé le attenzioni della Serie A. In particolare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il Napoli avrebbe prenotato Zaccagni per la prossima estate. Infatti, nel passato mercato invernale, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha trovato un pre-accordo col Verona sulla base di 16 milioni di euro. Ora, però, dato che le firme non sono arrivate, tutto è rimandato all’estate, quando si capirà a quale coppa europea parteciperà il Napoli e con quale allenatore.

Nel mentre, il classe 1995 spera ancora in un rilancio del Milan. Zaccagni sogna di vestire la maglia rossonera ma, al momento, nel suo futuro c’è il Napoli. La dirigenza del Milan, nel frattempo, ha già contattato gli scaligeri, ma per il difensore classe 2000 Matteo Lovato, che interessa parecchio a Maldini & co. L’interesse c’è ma non è ancora sfociato in una vera e propria trattativa.