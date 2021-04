Sportmediaset, la Fiorentina su Gattuso: Commisso pronto ad affidargli la panchina

Il futuro della panchina del Napoli è uno dei temi più discussi del momento. Le voci di mercato in entrata si susseguono, lasciando spazio anche a clamorosi ritorni, vedi Sarri. Nel mentre la certezza sembrerebbe essere il saluto di Gennaro Gattuso a fine stagione.

Come scrive SportMediaset, il tecnico calabrese è seguito da diverse società di Serie A: una su tutte è la Fiorentina di Rocco Commisso. La società toscana ha sempre seguito con grande interesse mister Gattuso ed apprezza anche il modo in cui giocano le sue squadre. L’imprenditore italo-americano è pronto ad accogliere il mister per iniziare un nuovo ciclo.

Il nome della prossima guida tecnica azzurra è incerto, di sicuro Gattuso potrebbe incontrare il Napoli da avversario già dal prossimo anno.