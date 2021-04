Pistocchi sicuro: “Dionisi dall’Empoli non è pronto per il Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal, ha parlato Maurizio Pistocchi. Il giornalista di SportMediaset ha parlato di alcune tematiche in casa Napoli. Nello specifico si è espresso sul prossimo turno di campionato contro l’Inter, della corsa Champions e del futuro della panchina napoletana.

“Dionisi pronto per la panchina del Napoli? Per glia allenatori ci vuole una progressione logica. Nonostante abbia visto giocare la sua Empoli molto bene, per Dionisi è presto andare in una piazza come Napoli.

Osimhen decisivo per la corsa Champions? Ha caratteristiche particolari, le ultime partite del Napoli non dipendono solo dal suo impiego ma ci sono tanti giocatori importanti che sono rientrati dagli infortuni.

Napoli-Inter? Domenica sarà una partita interessante. L’Inter non vinceva da 10 anni e Conte ha ribaltato la mentalità dei giocatori che si erano adagiati. Sono curioso di guardare la gara, il Napoli deve giocare con le sue caratteristiche migliori, quella su tutte è il palleggio“.