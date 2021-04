Inter, ripresi gli allenamenti: ancora lavoro a parte per Perisic e Vidal

Come riportato da Fcinternews, Ivan Perisic e Arturo Vidal hanno lavorato a parte nella seduta di allenamento odierna, nel giorno della ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista del big match contro il Napoli, dopo due giorni di riposo concessi da Antonio Conte.

Il croato, reduce da un affaticamento muscolare e già in panchina contro il Cagliari, è più avanti nel processo di recupero rispetto al cileno che, reduce da un’operazione al ginocchio, ha accusato un piccolo fastidio al ginocchio durante la rifinitura ed è finito in tribuna la scorsa domenica. I due calciatori dunque sono in dubbio per la trasferta al “Diego Armando Maradona” di domenica prossima.