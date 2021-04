Partono le indagini sui disservizi DAZN: i quattro club contrari hanno chiesto garanzie in Assemblea di Lega

Secondo quanto informato dal Corriere dello Sport, i quattro club che non hanno votato DAZN per l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio di Serie A. Garanzie e coperture assicurative: questo è stato chiesto nell’Assemblea di Lega di ieri, dopo i disservizi registrati dalla piattaforma streaming domenica scorsa, in occasione di Inter-Cagliari. Il primo a sollevare la questione è stato Fienga, seguito da Carnevali, che ha sottolineato come gli sponsor, perdendo visibilità, potrebbero avanzare richieste di risarcimento.

Adesso bisogna sciogliere i dubbi quanto prima: da una parte, ormai, i diritti sono stati assegnati e potrebbero rimanere senza problemi a DAZN; dall’altra, però, proseguono le indagini su quanto accaduto domenica, visto che Comcast Technology Solutions avrebbe potuto risolvere il blackout in modo più tempestivo.