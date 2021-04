Champions League, Real Madrid e Manchester City volano in semifinale

Dopo il passaggio del turno da parte di Paris Saint Germain e Chelsea, questa sera approdano alle semifinali di Champions League Real Madrid e Manchester City. Ai Blancos, dopo la vittoria in casa all’andata per 3-1, è bastato un pareggio per 0-0 ad Anfield contro i Reds di Klopp.

Passaggio del turno più sofferto invece per il City di Pep Guardiola che, dopo la vittoria casalinga per 2-1 all’andata, passa in svantaggio in casa del Borussia Dortmund che va a segno col giovanissimo Bellingham, e rimonta con le reti di Mahrez e Foden, conquistando una storica semifinale. Le due semifinali di Champions League, in programma il 27 aprile (gara di andata) e il 4 maggio (gara di ritorno), vedranno affrontarsi Paris Saint Germain contro Manchester City e Real Madrid contro Chelsea.