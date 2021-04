Mezza Europa vuole ma Belotti ma “attenzione alla zampata del Napoli”: la valutazione del Toro

Nella sua edizione odierna, il noto quotidiano La Repubblica ha ricordato la mole di squadre interessate ad Andrea Belotti, bomber del Torino, in scadenza di contratto nel 2022. Il gallo piace tanto anche all’estero, a squadre di Premier League e LaLiga, oltre che in Serie A. La testata, intanto, stamane ha lanciato un’indiscrezione, parlando di tutti i club interessati al centravanti:

“Lo vogliono Atletico Madrid e Siviglia in Liga, Chelsea ed Everton in Premier, il Lione in Ligue 1. Lo tratta da anni il Milan, ma attenzione alla zampata del Napoli e al tentativo della Fiorentina. In prima fila la Roma che sta cercando il bomber in grado di raccogliere l’eredità di Dzeko. Se il Toro resta in A, Belotti potrà decidere il proprio futuro dopo aver valutato i programmi di rilancio della società. Ma se dovesse retrocedere in B l’addio sarebbe inevitabile. Ma qual è la quotazione per iniziare una trattativa? Non meno di 35/40 milioni“.