Il quotidiano Tuttosport riporta alcune notizie in merito alla sfida di domenica Napoli-Inter. Sia Arturo Vidal che Ivan Perisic saranno domani regolarmente in gruppo alla ripresa delle operazioni ad Appiano Gentile. Tra i giocatori attualmente infortunati solo Kolarov sarà costretto a proseguire le terapie dopo un problema muscolare accusato durante la sosta per le nazionali.

