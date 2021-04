Blackout Dazn: ipotesi di un mese gratis agli abbonati

Il “caso Dazn” arriva anche in Lega: le società di Serie A torneranno a discutere di sala Var e divisione dei diritti tv e chi aveva votato no chiederà conto dei disservizi.

Dopo quelle di Dazn, ieri, sono arrivate anche le scuse di Comcast Technology Solutions, partner esterno del gruppo britannico e indicato come responsabile del disservizio di domenica scorsa, che ha impedito ad una gran parte degli abbonati di vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio.

“Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati”, è il messaggio riportato dalla Reuters. La vicenda, però, non può concludersi qui. Da un lato perché, seppure nessuno l’abbia espresso chiaramente, il fatto che CTS faccia parte gruppo americano che controlla proprio Sky pare abbia alimentato qualche sospetto. Dall’altro perché il tema verrà affrontato nel corso dell’Assemblea di Lega convocata per oggi alle 17. È vero che non è all’ordine del giorno, ma i 4 club (Genoa, Sassuolo, Sampdoria e Crotone) che hanno votato contro l’assegnazione dei diritti a Dazn per il prossimo triennio, sono pronti a chiedere conto dell’accaduto. E, addirittura, ci sono voci che possano arrivare ad impugnare la delibera con cui è stata approvata l’assegnazione.

Dazn, il risarcimento agli utenti

Giusto per completare il quadro, nella giornata di domenica, via Rosellini aveva provveduto a inviare una lettera a Dazn per dare un riscontro formale a quanto stava avvenendo e per invitare a far sì che episodi del genere non si ripetano. Si è trattato, comunque, di una procedura standard, che viene attivata per situazioni simili, quindi in caso di partite improvvisamente oscurate, tanto che era già accaduto anche in passato, con Dazn ma anche, più indietro nel tempo, con Sky. Che si sia stata semplice prassi, come premesso dagli stessi vertici delle Lega, lo dimostra anche il fatto che la web-tv non abbia ritenuto di dover rispondere. Mentre come risarcimento per gli utenti, con ogni probabilità, dovrebbe scattare un mese in più di abbonamento gratis.