Alvino: “Rapporti distesi ADL-Gattuso: sono due caratteri forti. Vi spiego qual è stato il problema”

Nel corso della trasmissione televisiva Ne parliamo il lunedì, a cura di Canale 8, è intervenuto Carlo Alvino facendo luce sul rapporto ADL-Gattuso. Di seguito, le sue parole:

“Ad oggi non ci sono segnali su una permanenza di Gattuso, ma a differenza del clima tumultuoso dei mesi scorsi, i rapporti si sono distesi da entrambe le parti nel corso delle settimane. ADL attraverso i social fa sentire il suo incoraggiamento e sapete che lui non fa niente a caso e sono piccoli segnali.

C’è grande civiltà nei rapporti, anche se qualcuno racconta sempre di litigi, ma sono due caratteri forti ed hanno sancito una tregua per il bene del Napoli e questo sta dando anche dei risultati per ora. Il problema non è stata la presa di posizione di ADL, ma tutto ciò che si è innescato con un tutti contro tutti in città ed il Napoli lì ha perso anche dei punti”.