Il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, ha dato aggiornamenti riguardo la questione Insigne-Milan.

“Al momento non abbiamo nessun riscontro su un contatto tra Insigne e il Milan per il futuro. Al Milan piace Lorenzo come giocatore, ma non è interessato all’acquisto del capitano del Napoli”.