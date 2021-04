Il Milan segue Hysaj, ma l’albanese potrebbe rinnovare in extremis con il Napoli

Non è del tutto chiusa la discussione rinnovo di Elseid Hysaj. Nonostante l’albanese abbia il contratto in scadenza a giugno e il suo agente abbia ribadito che al 99% andrà via da Napoli a parametro zero, l’edizione odierna de Il Mattino svela un clamoroso retroscena.

Infatti, il terzino albanese, nonostante sia seguito dal Milan, potrebbe rinnovare in extremis con il Napoli. Per ora, è bassa la possibilità che ciò accada, ma non è ancora detta l’ultima parola. Discorso diverso per Maksimovic: il difensore serbo non rinnoverà e andrà via a parametro zero a giugno.