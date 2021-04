Belotti in scadenza nel 2022, il Napoli è vigile sull’attaccante del Torino

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione Andrea Belotti. Il Gallo ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e non riesce a trovare l’accordo con il Torino per il rinnovo. Nel caso non dovesse rinnovare entro fine gennaio, dal prossimo febbraio Belotti potrebbe già accordarsi con qualsiasi squadra e il Torino non guadagnerebbe nemmeno un euro

Ci sono diverse squadre sul bomber del Toro, ma il Milan è in vantaggio su tutte. In Italia, però, anche Roma e Napoli sono vigili sulla situazione Belotti. All’estero il Gallo è seguito da Chelsea ed Everton in Inghilterra e Atletico Madrid in Spagna.