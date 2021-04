Ravezzani: “Gli sfoghi di Gattuso non hanno fatto bene alla squadra. Con l’Inter non sarà facile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il noto giornalista Fabio Ravezzani. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un po’ stupito del posizionamento del Napoli a questo punto della stagione, ad inizio campionato pensavo combattesse per delle posizioni più in alto. Il Napoli alla fine si è rovinato da solo, con tre o quattro punti in più sarebbe stato in una situazione più tranquilla. Ci sono della variabili di difficile lettura, il Milan si pensava vincesse lo scudetto ma poi la condizione fisica e le assenze hanno fatto tanto. Per mia sensazione l’Atalanta andrà in Champions è quella che mi sembra dimostri più continuità.

Credo che senza le tante polemiche sollevate in questi mesi il Napoli avrebbe ottenuto qualcosa in più in questo girone di ritorno. Gattuso è un condottiero, l’unica cosa che gli è mancato finora è che nelle situazioni di stress esterna con troppa veemenza il suo pensiero, anche il suo sfogo non ha fatto bene alla squadra. Il grande allenatore riesce a gestire queste pressioni fini alla fine gestendo le situazioni di stress in maniera più intelligente, un po’ come fece Ancelotti. Teoricamente il Napoli può fare risultato con l’Inter, ma sarà un’impresa non facile”.