Pedullà: “Gattuso alla Sampdoria? Lo escludo al 100%. Ranieri è stanco di Ferrero, potrebbe andare all’estero”

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Ne Parliamo Lunedì” in onda su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato:

“Secondo me c’è una cosa che coinvolge entrambi sulla Sampdoria. Venti giorni fa il presidente della società blucerchiata, Osti ha chiamato Gattuso per offrirgli la panchina. Secondo me Ranieri gli ha chiesto: ‘ti ha chiamato il presidente?’.

E Gattuso, onesto com’è, gli avrà detto la verità. Che Rino alleni la Sampdoria lo escludo al 100%. Ranieri ed anche Quagliarella sono un po’ stanchi di questo mercanteggiare da parte di Ferrero. Non credo che il futuro di Ranieri possa essere in Italia se non dovesse rinnovare”.