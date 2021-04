Montervino: “Demme bravo, ma non è un campione. Osimhen potrebbe diventare fortissimo. Gattuso? Non rimarrà”

Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione de Ne Parliamo Lunedì. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli avrebbe potuto fare tantissimo in questa stagione, la rosa è di altissimo livello. Tra Lozano e Politano in questo momento l’ex Inter ha qualcosa in più. Quando gioca Mertens, per caratteristiche, è meglio rispetto a quando gioca Lozano. Il messicano è stato devastante in questo campionato, anche se ora deve tornare al massimo della condizione fisica.

Manolas è un istintivo, ieri nel primo tempo è andato a vuoto diverse volte. Demme è un ottimo calciatore ma occhio a farlo passare per un campione. Paradossalmente mi aspetto più da Bakayoko che da lui. Se Osimhen migliora i fondamentali diventa fortissimo.

Gattuso non rimarrà a Napoli, sono convinto. Il Napoli può vincere le prossime due partite. Detto questo, anche se si qualifica in Champions, credo fortemente che Gattuso non rimarrà”.