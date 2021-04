Del Genio: “Il Napoli ha ritrovato continuità, senza scontri diretti con le altre pretendenti gli azzurri sono padroni del proprio futuro”

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” di Valter De Maggio è intervenuto il noto giornalista campano, Paolo Del Genio. Ecco quanto evidenziato:

“Quando il Napoli la mette sul piano della qualità vengono fuori tutte le grandi giocate di cui la squadra è capace. Il Napoli sta trovando continuità non solo nei risultati ma anche nel gioco.

La lotta per la Champions sarà dura, tutte le squadre sono lì in lotta raccolte in pochi punti, tra il Napoli e le altre in corsa per la qualificazione in Champions League c’è una bella differenza, ovvero, il Napoli non deve affrontare scontri diretti con le altre pretendenti quindi, il Napoli è padrone del suo futuro“.