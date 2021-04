Osti, ds Samp: “Quagliarella è il nostro simbolo, rimarrà con noi”

Mancano pochi minuti all’inizio del match tra Sampdoria e Napoli, valido per la 30esima giornata di Serie A. La gara si disputerà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, quest’oggi palcoscenico del confronto tra Claudio Ranieri e Gennaro Gattuso. Il Napoli arriva dalla sconfitta a Torino contro la Juventus (gara di recupero della terza giornata), la Samp dal pareggio strappato a San Siro contro il Milan.

Nel pre-partita Sky, Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto i microfoni per rispondere alle domande:

“Osti, Ranieri e Quagliarella anche per il futuro? Penso che siano cambiate tante cose nel calcio con il Covid, prima di programmare una stagione bisogna valutare tante cose. Ci sono tanti calciatori, allenatori e dirigenti in scadenza, avremo tempo per parlarne, non dobbiamo togliere l’attenzione dalla partita e dalle restanti 8, Ranieri vuole finire stagione nel modo migliore possibile. Il presidente è stato chiaro con Quagliarella, finché vorrà, sarà alla Smap, è il simbolo e rimarrà con noi.

Il suo futuro? Ne approfitto dicendo che deve accellerare la cosa (ride, ndr).

Ranieri? Mi auguro che rimanga alla Samp perché è arrivato, ci ha salvati l’anno scorso e sta facendo bene. Obiettivamente ad inizio stagione non avremo immaginato di avere questi punti, mi auguro che rimanga. Poi Ferrero e Ranieri sono due prime donne e certe volte fanno qualche capriccio“.