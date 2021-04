Marocchi, elogio ad Insigne: “Ora è un vero capitano, è imprescindibile per il Napoli”

Durante il pre partita di Sampdoria-Napoli, su Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua sulla stagione che sta vivendo Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Secondo Marocchi Insigne ora è un giocatore imprescindibile per gli azzurri in virtù della sua definitiva maturazione. Di seguito le parole di Marocchi.

“Ora Insigne è davvero capitano, sia fisicamente che tecnicamente che psicologicamente. Ora come ora c’è e si sta prendendo anche delle responsabilità. Per me è imprescindibile nel Napoli, deve assolutamente restare all’ombra del Vesuvio”.