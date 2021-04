Chiariello: “Koulibaly irriconoscibile, ma anche i suoi compagni in difesa fanno catastrofi”

Umberto Chiariello ha espresso alcune parole sul Napoli durante il suo consueto editoriale ai microfoni di Canale 21. Di seguito quanto evidenziato:

“Altro lato negativo di oggi: i centrali difensivi. Kalidou Koulibaly ha dimostrato una cosa: quando un giocatore è arrivato all’apice e vuole spiccare il volo va lasciato libero di andare. Per me è irriconoscibile, ma è anche vero che gli altri compagni di reparto fanno catastrofi. Il problema in difesa rimane, come quello del terzino sinistro: non si può fare tutta la stagione con mezzo terzino”.