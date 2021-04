Gattuso conta sui gol di Osimhen per l’assalto alla Champions: in campo dal 1′ a Marassi

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a Marassi, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, mister Gattuso ripartirà da Victor Osimhen: il nigeriano di Lagos, complice la buona condizione e prestazione di Torino, ha convinto Ringhio ad affidargli una maglia da titolare.

L’operazione per portare dal Lille al Napoli Victor Osimhen è stata valutata 70 milioni di euro (investimento reale di 50 milioni con una supervalutazione di Orestis Karnezis e tre giovani primavera). I conti sono certamente importanti, ma il campo resta il giudice supremo e dice che, il nigeriano, in questa stagione, conta quattro gol in 22 presenze, arrivate, per la maggior parte, dopo tre mesi abbondanti di stop forzato (di mezzo un infortunio in Nazionale, COVID-19, un trauma cranico) e lavoro in condizioni precarie.

Contro la Juventus, si sono visti i primi veri sprazzi di un giocatore che sa fare reparto da solo; nonostante la giovane età, ha sopportato bene i vistosi abbracci di Chiellini e De Ligt. Ed è così quindi che, l’ex mister rossonero, vuole affidargli un posto dal primo minuto nell’attacco del Napoli perché può essere il nigeriano – che finalmente sta trovando continuità nelle prestazioni e negli allenamenti – il vero fattore per poter arrivare a centrare l’obiettivo Champions League che varrebbe il bottino di 50 milioni di euro. “E farebbe pari”, scrivono i colleghi della rosea.