Giordano su Osimhen: “Il Borussia ha speso di meno per Haaland, ma mi fido di Victor”

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti del primo scudetto del Napoli nel 1987, Bruno Giordano, ha espresso la sua opinione in merito allo scetticismo che ruota intorno a Victor Osimhen. Di seguito, le sue parole:

Giordano, secondo lei Victor Osimhen vale 50 milioni di euro?

“Il prezzo di un attaccante lo fa il mercato e le richieste che ha il giocatore. Non so se il nigeriano vale così tanto: so che Haaland al Borussia è costato meno e allora è logico che la piazza si interroghi viste le aspettative accese intorno a Victor, che ha solo 22 anni”.

Ma a lei piace il nigeriano?

“Sì. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti del Napoli e in questa stagione la sua crescita è stata frenata da tutti gli

infortuni che ha avuto. È molto veloce, colpisce bene di testa e sa dare profondità alla squadra. Sono convinto che già in questo finale di campionato saprà fare cose buone. Così parliamo del giocatore e non più di valutazioni di mercato”.

La storia dei grandi attaccanti del Napoli che cosa insegna?

“Che in azzurro, nei miei ricordi, tutti hanno reso secondo le aspettative. Da Savoldi a Bertoni, da Carnevale a Careca, fino a Cavani e Higuain hanno acceso la tifoseria. Ecco il paragone possibile è con Lozano, arrivato a Napoli nel 2019 già con un certo curriculum e che ha trovato difficoltà iniziali. Osimhen anche attraverso il messicano può capire meglio cosa significhi giocare in Italia e in una piazza come quella partenopea”.