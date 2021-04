Napoli, tutti sott’esame: cinque ballottaggi da sciogliere per Gattuso ed un insostituibile

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, dopo la tornata di tamponi (che attendono oggi il gruppo squadra) con osservati speciali: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne, mister Gattuso scioglierà i suoi ultimi dubbi di formazione in vista della trasferta di Marassi.

Da oggi, nessuno è intoccabile: lo dimostrano i cinque ballottaggi che attanagliano i pensieri di Ringhio. Si comincia dalla porta, col solito ballottaggio Ospina-Meret con il colombiano favorito a partire dal primo minuto. Sono due, invece i ballottaggi sulla linea dei difensori: Rrahmani e Mario Rui, infatti, insidiano Manolas e Hysaj e sono in netto vantaggio su quest’ultimi. Offensivamente invece i dubbi riguardano più il ballottaggio Politano-Lozano (con l’ex nerazzurro in leggero vantaggio), piuttosto che Osimhen-Mertens dove il nigeriano sembrerebbe in netto vantaggio sul belga.

Il messaggio è chiaro: la titolarità andrà conquistata a suon di allenamenti e prestazioni convincenti in campo. Spunta solo il nome di un insostituibile: Lorenzo Insigne. Il contratto in prossima scadenza non sembrerebbe essere un problema per il Capitano azzurro che sarebbe disposto anche a firmare a vita.