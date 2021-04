UFFICIALE – Designazioni arbitrali, Sampdoria-Napoli sarà diretta da Valeri; turno di stop per Mariani e Di Paolo

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 11 aprile. In particolare è stato ufficializzato anche il direttore di gara per la sfida di domenica pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris tra Sampdoria e Napoli. Di seguito la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: VALERI

Assistenti: LONGO – ROCCA

IV uomo:DIONISI

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI

Turno di stop per Mariani e Di Paolo, arbitro e Var di Juve-Napoli, per la trentesima giornata di campionato. Probabile fosse già previsto, anche se gli errori allo Stadium sono stati gravi: due rigori negati.