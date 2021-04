Sampdoria, si ferma Yoshida in allenamento: problemi alla caviglia

Continuano ad arrivare non buone notizie per la Sampdoria sul fronte infortunati: dopo il forfait quasi certo di Ekdal e il fastidio accusato al polpaccio da Fabio Quagliarella nella giornata di ieri, anche Yoshida ha rimediato un problemino fisico in allenamento.

Il difensore centrale della Sampdoria, infatti, ha accusato dei problemi alla caviglia destra durante l’ultima sessione di allenamento svolta dalla compagine blucerchiata. Le sue condizioni saranno da valutare nella giornata di oggi: al momento non c’è molta chiarezza sull’entità del problema e per questo motivo il difensore giapponese è da considerare in dubbio per la partita con il Napoli.