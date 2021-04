Rinnovo Insigne, l’accesso in Champions potrebbe facilitarlo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’accesso in Champions League è l’obiettivo primario del Napoli non solo per una questione tecnica. ADL infatti con il tesoretto Champions potrebbe anche pianificare strategie di mercato ben diverse.

Ne è un esempio la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano, in scadenza nel 2022, non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il suo contratto. Secondo il quotidiano sportivo gli introiti della Champions potrebbero facilitare la trattativa.

Inoltre le cessioni eccellenti di Koulibaly e Fabiàn potrebbero essere ridimensionate. De Laurentiis vorrebbe incassare almeno 110 milioni di euro, ma in caso di qualificazione in Champions si potrebbe trattenere uno dei due.