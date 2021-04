Mercato, rivoluzione in difesa: via Hysaj e Maksimovic, Firpo e Schuurs nel mirino

Il Napoli continua la corsa al quarto posto. Nonostante la brusca frenata di Torino l’obiettivo Champions è ancora alla portata degli azzurri, che nelle ultime nove gare dovranno dare il massimo per conquistare un posto nell’Europa che conta. L’accesso alla Champions influenzerebbe, ovviamente, anche le scelte di mercato della dirigenza azzurra.

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport ADL avrebbe già chiari, a prescindere, i piani per rivoluzionare la difesa. Hysaj e Maksimovic dovrebbero andar via, ché non si è raggiunto l’accordo per i rinnovi contrattuali. Per sostituirli la società partenopea starebbe puntando forte su Firpo, terzino sinistro del Barcellona, e su Perr Schuurs, difensore centrale attualmente in forza all’Ajax.